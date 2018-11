Hannovers Bobby Wood hat mit seinem Führungstreffer gegen Borussia Mönchengladbach Bundesliga-Geschichte geschrieben.

Denn sein Blitztor nach 22 Sekunden war der dritte Treffer am 12. Spieltag, der innerhalb der ersten 60 Sekunden fiel – das hatte es in der Bundesliga an einem Spieltag zuvor noch nie gegeben.

Während Wood noch in der ersten halben Minute traf, brachte Hoffenheims Kerem Demirday seine TSG nach 44 Sekunden in Berlin in Führung.

In Augsburg dauerte es dagegen immerhin 53 Sekunden, ehe Eintracht Frankfurts Jonathan de Guzman die Gäste in Führung schoss.

Dies war auch der einzige Blitztreffer, welcher am Ende zum Sieg der jeweiligen Mannschaft führte.