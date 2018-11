RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga auf dem Vormarsch. Die Sachsen schlugen Bayer Leverkusen mit 3:0 (1:0) und kletterten an Bayern München vorbei auf Platz drei. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Der starke Yussuf Poulsen per Doppelpack (27., 85.) und Lukas Klostermann (68.) trafen für RB. Leverkusen musste einen weiteren schmerzhaften Rückschlag hinnehmen.

Die Mannschaft von Heiko Herrlich bleibt in der Bundesliga mit elf Punkten der Abstiegszone bedenklich nahe, die Kritik am Chefcoach der Werkself dürfte in den nächsten Tagen wieder Fahrt aufnehmen. (Tabelle der Bundesliga)

Volland: "Meilenweit von unseren Zielen entfernt"

"Wir haben es nicht geschafft, Struktur in unser Spiel zu bekommen. Alle 3 Gegentore sind direkt nach einem Einwurf passiert – sehr ärgerlich", befand Herrlich. "Die Tabelle sieht nicht positiv aus. Wir stehen unter Zugzwang, müssen jetzt unbedingt gewinnen."

Stürmer Kevin Volland monierte: "Das war gar nichts. Wir hatten keine Struktur. Die Konstanz ist in diesem Jahr nicht da. Wir sind von unseren Zielen in der Bundesliga meilenweit entfernt."

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot von Leipzig oder Leverkusen kaufen - hier geht es zum Shop

Vor 36.155 Zuschauern konnte RB im Sturm wieder auf Timo Werner setzen, der seine Zehenverletzung auskuriert hatte. Schaltstelle im Offensivspiel war der starke Kevin Kampl, der anfangs mit Marcel Halstenberg Werner immer wieder in Stellung brachte, doch dem Nationalspieler fehlte im Abschluss die Genauigkeit. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Schiri-Wirbel vor Leipzigs Führung

Leverkusen musste auf den zuletzt formstarken Karim Bellarabi (Muskelprobleme) verzichten und blieb unterm Strich nicht zwingend genug. Mit Julian Brandt, Kai Havertz und Kevin Volland hatte Herrlich nominell viel Offensiv-Power aufgeboten - was dem Spiel gut tat - doch die Gäste schlugen zu wenig Kapital daraus.

Gefährlich wurde es, als Brandt (14.) von rechts flankte und Leipzigs Stefan Ilsanker gerade noch vor Volland klären konnte.

Als das Spiel der beiden Europapokal-Teilnehmer etwas verflachte, sorgte Poulsen für den Wachmacher. Nach einem langen Pass von Diego Demme lupfte der dänische WM-Teilnehmer (27.) den Ball gekonnt über Bayers Schlussmann Lukas Hradecky ins Netz.

Schiedsrichter Martin Petersen entschied zunächst auf Abseits, ließ sich aber durch den Videobeweis zu Recht eines Besseren belehren. Kurz darauf hätte Kampl nach einem Fehler von Tin Jedvaj fast auf 2:0 gestellt.

Leverkusen schüttelte den Rückstand schnell ab und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. Havertz ließ Ilsanker clever ins Leere laufen, drosch den Ball mit vollem Risiko aber knapp übers Tor.

Poulsen erzielt Doppelpack

Doch insgesamt kam zu wenig von der Bayer-Offensive, der letzte Wille und die nötige Durchschlagskraft fehlte dem Team von Herrlich.

In der zweiten Halbzeit verstärkte Herrlich mit Leon Bailey für Jedvaj den Angriff. RB ließ sich mit der Führung im Rücken fallen, Bayer musste kommen, blieb aber im Aufbauspiel lange zu pomadig und einfallslos.

Klostermann sorgte mit seinem Distanzschuss (68.) im 100. Spiel für RB für die Vorentscheidung, ehe Poulsen endgültig den Deckel drauf machte.

"Yussi hat heute jedes Kopfball-Duell gewonnen, jeden gesichert und behauptet - und sich dann mit zwei Treffern belohnt", lobte Trainer Ralf Rangnick, der seinem ganzen Team eine gute Leistung attestierte.

"Von Woche zu Woche werden wir derzeit besser. Es macht im Moment einfach großen Spaß, den Jungs beim Fußballspielen zuzuschauen. Ich würde sogar sagen, dass wir heute noch mal 10 oder 20 Prozent draufgepackt haben", sagte er. "Wenn wir so weitermachen, dürfte es auch künftig nicht so leicht sein, gegen uns Tore zu schießen."

Torwart Peter Gulacsi lobte nach Abpfiff: "Es war eine super Leistung des gesamten Teams. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und offensiv eine unglaubliche Qualität und Effizienz."