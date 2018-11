Erste Schritte auf dem langen Weg zurück: Der spanische Nationalspieler Thiago hat am Mittwoch erstmals nach seiner Verletzung wieder einige Laufrunden auf dem Trainingsgelände von Bayern München gedreht.

Der 27-Jährige hatte am 30. Oktober im DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen (2:1) einen Riss des vorderen Außenbandes sowie der Gelenkkapsel im rechten Sprunggelenk erlitten.

Trainings-Premiere für Juwel Davies

Premiere auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße feierte am Mittwoch Alphonso Davies. Der kanadische Nationalspieler, für den die Bayern zehn Millionen Euro an die Vancouver Whitecaps bezahlten, darf aber erst ab Januar eingesetzt werden.

Wieder im Mannschaftstraining war Robert Lewandowski, der am Dienstag wegen Kniebeschwerden individuell gearbeitet hatte. Außerdem waren Kingsley Coman und Arjen Robben zu Beginn der Einheit dabei, ehe sie ihr jeweiliges individuelles Programm fortsetzten.

Die deutschen Nationalspieler sowie der Österreicher David Alaba und der Portugiese Renato Sanches trainieren erst am Donnerstag wieder mit der Mannschaft.