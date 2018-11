Paco Alcacer hat für Borussia Dortmund wieder einmal seinen Ruf als Super-Joker bestätigt.

Der Stürmer traf nur 150 Sekunden nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 1:0 für den BVB beim 2:1-Sieg beim FSV Mainz 05.

Es war das neunte Tor im siebten Bundesliga-Einsatz – acht davon erzielte Alcacer als Joker. Mit dem insgesamt zwölften Joker-Tor in dieser Saison hat die Borussia den Vereinsrekord aus der Saison 2008/09 eingestellt – und das bereits am 12. Spieltag.

Mit jedem Schuss, den Alcacer bisher aufs Tor gebracht hat, traf der Spanier laut Squawka auch.

Lukasz Piszczek sorgte anschließend für einen weiteren BVB-Rekord. Der Pole war der 15. Torschütze für Dortmund in der Spielzeit 18/19. Noch nie hatte ein Team in der Bundesliga so viele unterschiedliche Torschützen zu diesem Zeitpunkt.

Erst am Vortag hatte der BVB offiziell verkündet, dass der Klub die Kaufoption für Alcacer gezogen hat. Diese hatte Dortmund Ende August mit den Verantwortlichen des FC Barcelona vereinbart.

Nach übereinstimmenden Medienberichten von Bild und kicker zahlt Dortmund für Alcacer die festgeschriebene Ablösesumme von 21 Millionen Euro an den FC Barcelona, zuvor wurden angeblich bereits zwei Millionen Euro Leihgebühr fällig.