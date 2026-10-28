Bericht: DFB muss für Klassiker umplanen

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei seinem vergangenen Bundesliga-Einsatz kann Schiedsrichter Daniel Siebert den traditionsreichen Klassiker nicht wie angesetzt pfeifen – ein FIFA-Referee-Kollege soll die Leitung übernehmen.

Eigentlich war Daniel Siebert als Unparteiischer für den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) am Samstagabend vorgesehen gewesen. Doch eine am 7. Spieltag erlittene Wadenverletzung macht dem Vorhaben des 42-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.

Nach kicker-Informationen übernimmt Tobias Stieler die Leitung des prestigeträchtigen Duells für den verletzten Siebert. Noch am Dienstagabend stand er beim Pokalduell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt (1:3) auf dem Platz – und musste sich im Nachgang der Partie der Kritik unzufriedener Hamburger stellen.

Die Bayern pfiff Tobias Stieler (l.) zuletzt in der Partie gegen RB Leipzig Die Bayern pfiff Tobias Stieler (l.) zuletzt in der Partie gegen RB Leipzig © IMAGO/HMB-Media

Für den FIFA-Referee, der seine internationale Karriere zum Jahresende beenden wird, steht damit der fünfte Klassiker als Hauptschiedsrichter bevor. Eine solche Begegnung pfiff Stieler zuletzt vor mehr als sechs Jahren.

Verletzungsbedingte Umbesetzung

Hintergrund zur Umbesetzung: Siebert muss momentan noch eine Verletzung auskurieren. Beim Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen (3:0) am vergangenen Sonntag hatte sich der 42-Jährige eine Wadenverletzung zugezogen und musste den Platz nach der ersten Hälfte verlassen. Der vierte Offizielle Robert Hartmann sprang für ihn ein – im Gegenzug übernahm Siebert dessen Rolle an der Seitenlinie.

Mit diesem Ausfall verpasst der gebürtige Berliner seinen dritten Einsatz beim Bundesliga-Klassiker. Laut kicker war die Schiedsrichter-Ansetzung für das Topspiel im Voraus nicht ohne Grund getroffen worden: Denn schon beim Champions-League-Finale im Mai dieses Jahres zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (4:3 i. E.) hatte Siebert mit guter Leistung überzeugen können und hatte international großes Lob erhalten.