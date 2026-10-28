Der FC Bayern reist für die Eröffnung des neuen Nationalstadions in Nairobi nach Ostafrika.

Der FC Bayern testet kurz vor dem „Re-Start“ der Fußball-Bundesliga im Januar in Kenia. Wie die Münchner mitteilten, trifft der Rekordmeister am 5. Januar 2027 im Rahmen der Eröffnung des neuen Nationalstadions in Nairobi auf Ajax Amsterdam um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen.

Das Duell soll eine erste Einstimmung auf den Afrika-Cup darstellen, der im Sommer in den ostafrikanischen Ländern Kenia, Uganda und Tansania stattfindet.

Michael Olise gehört zu den größten Stars des FC Bayern Michael Olise gehört zu den größten Stars des FC Bayern © IMAGO/MIS

„Der FC Bayern hat in Afrika Millionen großartiger Fans, mit denen wir uns eng verbunden fühlen – es ist ein Kontinent mit einer riesigen Fußballbegeisterung“, sagte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb bei den Münchnern.

ProSieben überträgt die Partie gegen den niederländischen Rekordchampion, für den auch die Ex-Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Brandt spielen, live. Am folgenden Wochenende steht bereits das erste Spiel des Jahres in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach an.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach