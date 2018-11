Der FC Augsburg trauert um seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Bircks. Der 66-Jährige erlag am Freitagmorgen seinen schweren Verletzungen in Folge eines Verkehrsunfalls in der vergangenen Woche. Das teilte der Klub auf seiner Homepage mit.

Bircks übernahm 1990 als ehrenamtlicher Präsident die Führung des damals verschuldeten FCA. Später war er als Ehrenrat und im Aufsichtsrat des Vereins engagiert. Ab 2012 prägte er auch in der Geschäftsführung den Klub.

"Die FCA-Familie mit allen Verantwortlichen, Gremien, Mannschaft, Trainerteam und Mitarbeitern ist in Gedanken bei seiner Familie, den Verwandten und Freunden und wünscht ihnen viel Kraft in ihrer Trauer", hieß es in der Vereinsmitteilung. Bircks habe sich mit außerordentlich großem Engagement zu jeder Zeit für die gute Sache eingesetzt und für das Wohl seines FCA gekämpft.