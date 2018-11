"Ich spüre hier beim FC Bayern die Liebe und die Unterstützung von allen. Darüber bin ich sehr dankbar. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mehrere Jahre zu bleiben."

Es ist noch gar nicht lange her, da sprach James Rodriguez diese Liebesbekundung aus. Es war auf der USA-Reise der Bayern Ende Juli. Mittlerweile ist der Beziehungsstatus zwischen dem Kolumbianer und den Bayern aber eher kompliziert.

Da sind zum einen die Vorwürfe gegen James, dass er es nicht so genau halte mit der Pünktlichkeit, sich lasch beim Aufwärmen zeige, über Trainer Niko Kovac in der Kabine und über Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Spielfeldrand zürne.

Vorläufiger Negativhöhepunkt für James bei den Bayern: Kovac setzte den Spielmacher im Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:3) nicht nur auf die Bank. Der Kroate wechselte den 27-Jährigen auch nicht mehr ein. Zuvor hatte die Bild berichtet, dass er am Freitag verspätet am Klubgelände eingetroffen sei – um 12.38 Uhr statt 12.30 Uhr.

Salihamidzic reagiert genervt

SPORT1 fragte Salihamidzic am Samstagabend, warum James nicht zum Einsatz gekommen war. Dessen harsche Antwort: "Haben Sie keine Frage zum Spiel?"

Warum Unterschiedsspieler James nicht einmal als Joker zum Zug kam, ist aber durchaus ein Thema, das das Topspiel aufgeworfen hat. Vor allem, weil die Bayern ab der 73. Minute den dritten Treffer der Dortmunder ausgleichen mussten – und James' Kreativität dabei durchaus hätte helfen können. Salihamidzic dazu: "Der Trainer hat sich für die anderen entschieden."

- Etwa für Niklas Süle, anstelle des gesundheitlich angeschlagenen Mats Hummels (65.). Nachvollziehbar.

- Dann für Renato Sanches, der für den auffälligen Serge Gnabry auf den für ihn ungewohnten rechten Flügel (74.) ging. Sehr überraschend.

- Später wechselte Kovac noch Sandro Wagner (82.) als zweite Spitze ein. Nachvollziehbar.

Kovac: Darum ging Hummels nicht zur Halbzeit raus

Am Sky-Mikrofon hatte Salihamidzic vor dem Spiel besonnener geklungen. Da wurde er gefragt, warum James überhaupt auf der Bank sitzt.

Den Bericht, wonach der Kolumbianer zu spät zum Training gekommen sei, tat er in diesem Interview als "Fehlinformation" ab: "Er war letzte Woche ein bisschen verletzt, deswegen hatte er kleine Probleme und die letzten Spiele nicht gespielt."

James mit ausbaufähiger Bilanz

Weltstar James war über die Ausbootung für den Liga-Hit, der in 204 Länder übertragen wurde, alles andere als erfreut. In den Katakomben des Signal-Iduna-Parks trottete er nach Abpfiff allein in die Kabine und schaute grimmig.

Die Beziehung zwischen James und den Bayern bekommt immer mehr Risse. So soll dem Kolumbianer die von Kovac praktizierte Rotation nicht schmecken, die er von Vorgänger Jupp Heynckes nicht gewohnt war.

Seine bisherige Saisonbilanz liest sich auch noch nicht wie die eines unverzichtbaren Superstars: James kommt bislang auf elf Pflichtspiele für die Bayern (drei Tore/zwei Assists). Nur ein Spiel absolvierte er über die volle Distanz. Kovac ließ ihn oft im zentralen Mittelfeld ran. Einmal sogar im defensiven Mittelfeld. Die richtige Bindung zum Bayern-Spiel fand er unter Kovac bisher nur selten.

James zu seiner Bayern-Klausel: "Schöne Option"

Wie geht es mit James und den Bayern weiter? Regelmäßig wird aus Spanien vermeldet, der Kolumbianer wolle gerne zu Real Madrid zurückkehren. Am liebsten schon in diesem Winter. Ob die Königlichen James wirklich zurückholen wollen und auch brauchen, steht auf einem anderen Blatt.

Nach SPORT1-Informationen sind Wechsel-Gedanken bei James zwar durchaus vorhanden, von einem Wechsel im Winter ist aber nicht auszugehen. Zum einen, weil die Bayern einen ohnehin zu kleinen Kader haben (nur 19 Feldspieler). Zum anderen besitzt der Rekordmeister ab dem 30. Juni 2019 eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro für den Linksfuß, dessen Marktwert von transfermarkt.de auf 80 Millionen Euro beziffert wird.

Die SPORT BILD berichtete darüber, dass die Beraterseite des Edeltechnikers nach der Hinrunde zeitnah mit den Bayern-Bossen über James‘ Zukunft sprechen will und auch Vereine aus Italien und England Interesse an dem kolumbianischen Nationalspieler (66 Spiele/21 Tore) haben sollen.

Ziehen die Bayern aber ihre Option, liefe sein Vertrag in München bis zum 30. Juni 2022. Zu jener Klausel sagte James noch auf der USA-Reise "Es ist eine schöne Option für mich."

Mehr als eine Option ist er, Stand jetzt, auch unter Kovac nicht.