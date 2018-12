Uli Hoeneß geht davon aus, dass die Zeit von Arjen Robben und Franck Ribery beim deutschen Rekordmeister am Ende der Saison zu Ende gehen wird.

"Sie machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", sagte der Präsident beim obligatorischen Fanclub-Besuch in Kersbach.

Robben (34 Jahre alt) und Ribery (35) prägen seit mittlerweile neun Jahren gemeinsam das Spiel der Münchner.

Zuletzt hatten sie aber immer wieder mit kleineren Blessuren und Formschwankungen zu kämpfen. Ribery kommt in dieser Saison nur auf zwei Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen.

Rummenigge verteidigt Vertragsverlängerung

Dennoch lobte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in den letzten Tagen die beiden Oldies. "Beide sind noch gute Spieler, sie können noch Produktives leisten", sagte Bayerns Vorstandsboss bei einer Veranstaltung der Tegernseer Bürgerstiftung in Bad Wiessee.

"Es sind Spieler, die die Geschichte dieses Vereins mitgeschrieben haben. Ich muss offen und ehrlich sagen: Der Klub wäre schlecht beraten gewesen, wenn wir nicht mit ihnen verlängert hätten."

Was über Ribery und Robben in den letzten Wochen geschrieben worden sei, "war ungehörig, manchmal sogar schäbig. Gerade deshalb habe ich mich für sie am Dienstag unheimlich gefreut. Man sollte sie nicht am Alter, sondern an ihrer Qualität messen", ergänzte Rummenigge.

Beim 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte Robben zwei Tore erzielt, Ribery traf einmal.

Hoeneß kündigt "sehr offensive Transferpolitik" an

Nun wird im Sommer aber mit großer Sicherheit Schluss sein.

Auch, weil die Münchner groß auf dem Transfermarkt zuschlagen werden.

"Wir werden eine sehr, sehr, sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt", so Hoeneß.