Gladbach - 1. FC Nürnberg LIVE: Bundesliga im TV, Stream, Ticker

Seit neun Spielen ohne Sieg, die schlechteste Abwehr der Liga und nun wartet auch noch die zweitbeste Offensive der Liga: Die Ausgangslage vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach könnte für den 1. FC Nürnberg kaum schlechter sein. (Bundesliga, 16. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Nur noch ein Punkt trennt die Franken von Schlusslicht Hannover 96. "Wir werden morgen einen neuen Anlauf nehmen. Die Saison ist noch nicht entschieden", machte Trainer Michael Köllner vor dem Spiel beim Tabellenzweiten Mönchengladbach Mut.

Köllner weiß allerdings auch nur zu gut um die Heimstärke des Gegners. "Gladbach hat zehn Heimspiele in Folge gewonnen. Das ist ein dickes Brett", meinte der Coach, der seine Mannschaft aber nicht chancenlos sieht: "Jede Serie endet irgendwann mal. Wir wollen was mitnehmen."

Gladbach-Offensive zuletzt wenig treffsicher

Hoffnung dürfte den Nürnberger machen, dass die im bisherigen Saisonverlauf überragende Offensive der Gladbacher um Thorgan Hazard und Alassane Plea zuletzt ins Stocken geriet und in zwei der letzten drei Partien torlos blieb. (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Doch zu Hause ist auf Gladbach in der Regel Verlass. In den letzten drei Heimspielen erzielte die Borussia stets mindestens drei Tore und mit Nürnberg wartet die schwächste Auswärtself der Liga, die allein in den letzten fünf Gastspielen 23 Gegentore kassierte.

Dazu muss Nürnberg erneut auf seinen Kapitän Hanno Behrens verzichten. Der 28-Jährige fehlt dem Tabellenvorletzten bereits seit zwei Spieltagen wegen einer Bauchmuskelzerrung. Auch Christian Mathenia, Enrico Valentini und Eduard Löwen werden unverändert nicht zur Verfügung stehen.

Vieles spricht also für ein erneutes Gladbacher Schützenfest, die damit auch den FC Bayern in der Tabelle hinter sich halten könnten. Doch der Club wird alles daran setzen, um im Abstiegskampf der Bundesliga für eine Überraschung zu sorgen und zumindest einen Punkt nach Nürnberg zu entführen.

So können Sie das Spiel Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de