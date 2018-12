Hannover 96: Horst Heldt verweigert Bekenntnis für Andre Breitenreiter

Manager Horst Heldt (48), am Sonntag zu Gast im CHECK24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM), von Hannover 96 hat nach dem 0:2 (0:1) gegen Hertha BSC und dem Fall auf den vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga ein Bekenntnis zu Trainer Andre Breitenreiter (45) verweigert.

"Es wäre höchst deplatziert, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen in der Situation, in der wir uns befinden. Aber es ist halt auch jeder gefordert, und die Abläufe sind immer dieselben", sagte Heldt am Samstagabend.

"Wir sind in der Verantwortung, und der Trainer auch, die Mannschaft bestmöglich auf das Wochenende vorzubereiten - mit Maßnahmen, die hoffentlich zum Erfolg führen", sagte Heldt. Da der sportliche Erfolg allerdings ausbleibe, "braucht es Lösungsansätze, die muss ich auch vom Trainer hören".

Heldt: "Auch der Trainer ist gefragt"

Am Ende "geht es nur darum, erfolgreich zu sein". Er wolle "mal gucken, wie wir das diese Woche dann gelöst bekommen". Und: "Auch der Trainer ist gefragt, alles muss auf den Tisch."

Bei Sky legte Heldt nach: "Die Probleme sind vielschichtig. Es gibt auch außerhalb des Fußballs, die hemmen die Mannschaft, guten Fußball zu spielen. Das dürfen wir aber nicht als Alibi zulassen." Fan-Proteste und ein drohender Punktabzug sorgen in Hannover für zusätzlichen Wirbel - neben der prekären sportlichen Lage.

Nächste Woche muss Hannover bei Mainz 05 antreten. Danach stehen die Spiele gegen Bayern München, den SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Präsident Martin Kind hatte drei Siege bis zur Winterpause gefordert - vor der Partie gegen Berlin.