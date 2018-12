RB Leipzig muss beim Hinrundenfinale und beim Auftakt der Rückrunde auf Stefan Ilsanker verzichten. Das DFB-Sportgericht sperrte den Österreicher für dessen grobes Foulspiel an Bayern Münchens Thiago für zwei Spiele. Leipzig trifft am Samstag auf Werder Bremen, am 19. Januar geht es gegen Borussia Dortmund. (Bundesliga: RB Leipzig - Werder Bremen, Sonntag ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Schiedsrichter Marco Fritz hatte Ilsanker (29) in der Schlussphase der Partie bei den Bayern (0:1) mit Rot vom Platz gestellt. Der Spieler und sein Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.