Der FC Bayern München hat den Rückstand zu Tabellenführer Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte verkürzt. Gegen den VfB Stuttgart siegte das Team von Trainer Niko Kovac mit 4:1. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Bayern erwischten gegen das Team von Markus Weinzierl einen Blitzstart. Thiago brachte den Rekordmeister nach fünf Minuten in Führung.

Der VfB wurde zunehmend mutiger und kam durch Anastasios Donis per Traumtor in der 26. Minute zum Ausgleich.

Anzeige

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Serge Gnabry beim Rekordmeister ins Spiel - und das zahlte sich aus. Einen Schuss des Bayern-Angreifers fälschte VfB-Kapitän Christian Gentner unhaltbar ins eigene Tor ab. (Service: Spielplan und Ergebnisse)

In der 64. Minute scheiterte dann Nicholas Gonzalez am Pfosten, im direkten Gegenzug wurde Robert Lewandowski im VfB-Strafraum gelegt. Der Pole schoss den Elfer aber ebenfalls ans Aluminium. (Service: Tabelle der Bundesliga)

In der 71. erhöhte Leon Goretzka per Kopf auf 3:1. Damit war der Bann des VfB gebrochen. Lewandowski erhöhte in der 84. noch auf 4:1.

Mehr Infos in Kürze.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot vom FC Bayern oder dem VfB Stuttgart bestellen - hier geht's zum Shop!