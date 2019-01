Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit einem lockeren Testspiel-Sieg ins neue Jahr gestartet.

Gegen den Mainzer Verbandsligisten TuS Marienborn gewann der Liga-Zwölfte am Samstag mit 4:0 (2:0).

Die Tore vor rund 2000 Zuschauern im Stadion am Bruchweg erzielten Levin Öztunali (21.), Alexandru Maxim (42.), Jean-Paul Boetius (58.) und Ridle Baku (64.).

Am Sonntag bezieht die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz ihr einwöchiges Trainingslager im spanischen Estepona, am 19. Januar startet Mainz beim VfB Stuttgart in die Rückrunde.