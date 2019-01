Borussia Dortmund verleiht sein Sturmtalent Alexander Isak bis zum Saisonende in die Niederlande an den Erstligisten Willem II Tilburg.

"Wir möchten Alex, den wir für ein großes Talent halten, die Möglichkeit geben, auf hohem Niveau möglichst viel Spielpraxis zu sammeln", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der 19-jährige Isak war im Winter 2017 von AIK Solna aus seiner schwedischen Heimat für neun Millionen Euro nach Dortmund gekommen, anscheinend ohne Wissen des damaligen Trainers Thomas Tuchel.

Isak schaffte es entsprechend nur sporadisch in die Bundesliga-Mannschaft. (Zum Spieplan). Zuletzt spielte er für die Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga West, wo er in der laufenden Saison insgesamt fünf Tore in elf Spielen erzielte.