+++ Erste Bilder vom Training +++

Zu Beginn seines ersten Trainings in Augsburg trat Lehmann direkt mal selbst gegen den Ball: Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen spielte er sich die Kugel locker hin und her.

+++ Strafe für Hinteregger nach Kritik an Baum +++

FCA-Verteidiger Martin Hinteregger erhält nach seiner öffentlichen Kritik an Trainer Manuel Baum "eine drastische Geldstrafe und wird separat und einzeln trainieren", teilte der Klub am Dienstag mit. Wie lange der Trainingsausschluss andauern soll, wurde zunächst nicht bekannt.

"Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass wir in Augsburg intern - auch sehr kritisch - miteinander sprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit übereinander. Daher sind diese Aussagen über einen Vorgesetzten für uns nicht zu akzeptieren", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter nach einem Gespräch mit dem Abwehrspieler am Dienstagvormittag.

Hinteregger hatte nach dem 0:1 im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach mit Aussagen über Baum für Aufsehen gesorgt. "Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen", sagte der 26-Jährige.

+++ So läuft Lehmanns erster Tag in Augsburg +++

Bereits um 11 Uhr am Dienstagmorgen stand Lehmann erstmals an der Seite von Baum mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Um 13.30 Uhr wird der ehemalige Nationaltorwart dann auch offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

+++ Die Sommermärchen-Stars heute +++

Nur noch zwei WM-Helden von 2006 sind als Fußballer aktiv, Lehmann kehrt nun in Augsburg auf die Trainerbank zurück.

+++ Das sagt Baum zu seinem neuen Assistenten +++

"Ich freue mich, dass wir Jens Lehmann als Co-Trainer gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Fachmann, der über viel Erfahrung verfügt", wurde Cheftrainer Baum am Montag vom FCA zitiert. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, denn ich bin überzeugt, dass er unser Team und die Arbeit mit der Mannschaft bereichern wird."

+++ Paukenschlag am Montag +++

Es kam überraschend und es schlug hohe Wellen: Jens Lehmann kehrt in die Bundesliga zurück und wird Co-Trainer von Manuel Baum beim FC Augsburg.

"Der FC Augsburg hat in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen, auch wenn es sportlich aktuell nicht ganz nach Wunsch läuft. Es ist eine tolle Chance für mich, als Co-Trainer in der Bundesliga zu arbeiten und mitzuhelfen, dass die Spieler als Team ihre bestmöglichen Leistungen auf den Platz bringen können", sagte Lehmann in einer Vereinsmitteilung.

Der 49-Jährige erhält beim Tabellen-15. der Bundesliga einen Vertrag bis Sommer 2020.