Am Ende hatte man sich das so bei Bayer Leverkusen vermutlich nicht vorgestellt. Trotz einer engagierten Leistung bei der Premiere von Peter Bosz als Coach von Bayer Leverkusen gab es eine knappe 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach.

Gerade unter dem Offensive-Verfechter Bosz gelang der Bayer-Elf kein Tor. Allerdings war das kein Grund in Leverkusen Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil. Für den neuen Coach der Werkself gab es von allen Seiten nur Lob.

"Von der Intensität, die Peter Bosz von uns fordert, haben wir schon viel umgesetzt", sagte Kevin Volland zu SPORT1. Die Automatismen würden nach zwei Wochen verständlicherweise zwar noch nicht funktionieren, doch das Spiel "mit viel Risiko macht uns auch Spaß", so Volland.

Auch Havertz und Völler loben Bosz' Arbeit

Ähnlich äußerte sich Youngster auch Kai Havertz nach der Partie gegenüber SPORT1: "Man hat ja schon in den Testspielen gesehen, dass wir da relativ gut drauf waren. Aber dass wir so ein gutes Spiel abliefern, damit habe ich nicht gerechnet." Trotz der knappen Niederlage könne man mit der Leistung zufrieden sein, auch wenn am Ende nicht Zählbares bei rum kam.

"Wenn wir eine von den vielen Torchancen genutzt hätten, hätten wir von einem gelungenen Debüt sprechen können. Die Art und Weise wie wir gespielt haben war sehr, sehr gut", lobte Bayer-Sportvorstand Rudi Völler gegenüber SPORT1 den ersten Auftritt unter Bosz: "Man konnte sicherlich auch schon die Handschrift sehen."

