TSG Hoffenheim droht im Auswärtsspiel am Samstag gegen den SC Freiburg der Ausfall von Offensivakteur Reiss Nelson. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bekannt gab, fehlte der 19-jährige Engländer aufgrund von Rückenproblemen ebenso wie Innenverteidiger Kasim Adams (Oberschenkelverletzung) zuletzt im Training. Nelson hat in 13 Einsätzen bereits sechs Treffer für die Kraichgauer erzielt. (Bundesliga: SC Freiburg - TSG Hoffenheim, Samstag ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Nagelsmann unzufrieden mit Tabellensituation

Mit einem Dreier gegen den badischen Rivalen möchte Nagelsmann die eigene Tabellensituation schnellstmöglich verbessern. "Wir haben einen total uninteressanten Tabellenplatz, der eigentlich niemanden interessiert", sagte er: "Da muss man auch ein bisschen unzufrieden sein und dann versuchen die Unzufriedenheit in Leistung umzuwandeln." Die TSG ist mit 25 Punkten derzeit Achter.

Auf das Duell an der Seitenlinie mit seinem Gegenüber Christian Streich freut sich Nagelsmann, möglichen hitzigen Auseinandersetzungen mit dem gelegentlich aufbrausenden SC-Coach sehe er gelassen entgegen. "Er muss mir keinen Kaffee bringen an der Coaching-Zone. Es ist schon okay, wenn er ein bisschen rüber schreit", scherzte Nagelsmann.