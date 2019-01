Die vergangene Saison hatte Lust auf mehr gemacht beim VfB Stuttgart.

Als Aufsteiger sorgten die Schwaben für Furore und wurden schließlich Siebter, verpassten nur knapp die Teilnahme am Europacup. Umso ernüchternder ist die Bilanz nach gut der Hälfte der aktuellen Spielzeit: der VfB hat die meisten Niederlagen und die wenigsten Tore aller Bundesligisten auf dem Konto.

Auf der Suche nach den Ursachen dieser Bilanz gerät das Management immer stärker in die Kritik - und damit Sportvorstand Michael Resche, der für die Spielertransfers verantwortlich ist. 35 Millionen Euro hat er im Sommer 2018 für neue Spieler ausgegeben, nur 16 Millionen Euro eingenommen.

Der Tabellenzweite der vergangenen Rückrundentabelle wollte sich auf hohem Niveau stabilisieren. Doch die Transferbilanz ist ernüchternd. Keiner der Neuzugänge lieferte die Leistung ab, die sich die Stuttgarter von ihnen versprochen hatten.

Entsprechend angreifbar ist die Position Reschkes, der nun Mittel und Wege finden muss, um den Tabellen-16. zumindest erst einmal in der Liga zu halten.

So hoffen die Schwaben, mit der Ausleihe des Hoffenheimers Steven Zuber und des Berliners Alexander Esswein sowie dem neuen Vereinsrekordtransfer, Innenverteidiger Ozan Kabak (bislang Galatasaray, kam für elf Millionen Euro), das größte Übel abwenden zu können. Für Reschke ist das unabdingbar, will er seinen bis Sommer 2017 beinahe tadellosen Ruf als Kaderplaner noch einigermaßen retten.

Seit gut anderthalb Jahren ist der heute 56-Jährige beim VfB im Amt. Von dem damals zunächst geplanten Jugendstil unter Trainer Hannes Wolf war schnell nichts mehr zu sehen. Denn erst wurde Dennis Aogo (Schalke 04, ablösefrei, elf Spiele in dieser Saison) verpflichtet, ein halbes Jahr später in der Winterpause Mario Gomez - nicht unbedingt zwei Spieler aus der Kategorie "Junge Wilde".

Gomez weist mit 13 Treffern aus 34 Bundesliga-Spielen seit seiner Rückkehr zwar eine recht ordentliche Quote auf. In der aktuellen Runde kommt der 33-Jährige allerdings nur auf fünf Treffer in 18 Spielen.

Viele Neue, wenig Leistung

Neben Aogo verpflichtete Reschke in seinen ersten Tagen damals noch Andreas Beck (Besiktas Istanbul. 2,5 Millionen Euro, zwölf Spiele in der aktuellen Saison, eine Vorlage in dieser Saison) und Santiago Ascacibar (Estudiantes, sechs Millionen Euro, 17 Spiele in dieser Spielzeit). Der Argentinier ist zwar Stammspieler, hat aber Schwächen im Spielaufbau und ist so nicht der erhoffte Impulsgeber nach vorne.

In der Winterpause 2017/2018 holte der VfB neben Gomez auch noch Erik Thommy aus Augsburg und Jacob Brunn Larsen von Borussia Dortmund.

Der Däne galt einst als Wunschspieler von Ex-VfB-Coach Hannes Wolf (jetzt Hamburger SV), hatte aber nur vier Einsätze für den VfB, diese Runde kehrte er zum BVB zurück und startete bei den Schwarz-Gelben durch. Thommy dagegen übertraf die Erwartungen in der Rückserie der vergangenen Saison, konnte seine Leistung in dieser Spielzeit jedoch bisher nicht bestätigen.

Vor dieser Saison kamen Pablo Maffeo (Manchester City, neun Millionen Euro, neun Spiele), Nicolas Gonzalez (Argentinos Juniors, 8,5 Millionen Euro, 18 Spiele, nur zwei Tore/eine Vorlage), Borna Sosa (Dinamo Zagreb, sechs Millionen Euro, sechs Spiele, oft verletzt), Gonzalo Castro (BVB, fünf Millionen Euro, 14 Spiele, ein Tor), Daniel Didavi (acht Spiele, eine Vorlage, häufig verletzt). Lediglich Marc-Oliver Kempf (acht Spiele, ein Tor) gilt als Lichtblick.

Weinzierl kritisiert Maffeo

Bei Maffeo kritisiert Weinzierl die Einstellung, im Trainingslager verpasste der Spanier genauso wie Sosa einen Termin.

Die in der Winterpause geholten Esswein und Zuber zeigten beim 2:3 gegen Mainz zumindest gute Ansätze. Ein besonderes Geschmäckle hat allerdings das Leihgeschäft von Esswein, der wie auch Didavi mit Karlheinz Förster eine VfB-Ikone als Berater hat.

Reschke aber versprüht weiter Zuversicht - oder ist es eher Zweckoptimismus?

"Wir setzen auf die Tore von Mario Gomez. Er wird wichtige Treffer erzielen", sagte er vor dem Rückrundenstart. "Durch die Verpflichtungen von Steven Zuber und Alex Esswein kann Markus Weinzierl nun zudem Anastasios Donis und Nicolas Gonzalez vermehrt auf ihren bevorzugten Positionen in der Spitze agieren lassen", sagte der frühere Technische Direktor des FC Bayern.

In den Stuttgarter Nachrichten zeigte er sich aber auch durchaus selbstkritisch: "Wenn wir alles richtig gemacht hätten, hätten wir mehr Punkte. Es ist doch klar, dass ich somit auch meine eigenen Entscheidungen sehr kritisch hinterfragen muss."

Badstuber-Vertrag wirft Fragen auf

Dazu dürfte auch die kuriose Vertragsverlängerung mit Holger Badstuber zählen. Der Abwehrspieler wollte im vergangenen Sommer weg, fand dann aber keinen Verein und plötzlich verlängerte er - bis 2021. Diese Entscheidung von Reschke verstanden nur wenige.

Auch bezeichnend für das unglückliche Händchen von Reschke: Jean Zimmer (schon im Sommer 2017), Matthias Zimmermann und Marcin Kaminski wurden von Reschke aussortiert, alle an Fortuna Düsseldorf abgegeben und sind nun dort Stammspieler. Die Fortuna hat in der Tabelle sieben Punkte mehr als die Schwaben.

Reschke ist sich durchaus bewusst, dass die Krise auch an ihm festgemacht wird. "Mein größter Kritiker bin ich selbst. Und wenn sich Transfers und Ideen nicht so entwickeln, wie wir uns das vorstellen, dann nagt das natürlich an mir."

Mit Weinzierl sollte alles besser werden, doch mit ihm gab es in elf Spielen sieben Niederlagen bei nur drei Siegen. Am Sonntag müssen die Stuttgarter zum FC Bayern reisen. Ein Spiel, bei dem nicht per se Punkte eingerechnet werden können.

Für Innenverteidiger Timo Baumgartl ist dies auch nicht mehr als "ein Bonusspiel", wie er nach der Heim-Niederlage gegen die Mainzer verriet. Dabei sollte man vor allem in dieser Saison auch im Gastspiel beim Rekordmeister an seine Chance glauben. Baumgartl und seine Teamkollegen brauchen sich nur bei den Konkurrenten im Abstiegskampf zu informieren: Sowohl Düsseldorf als auch Augsburg und Freiburg haben in der Allianz-Arena in dieser Saison gepunktet.