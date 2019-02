Präsident Uli Hoeneß hat die Transferpolitik im vergangenen Sommer verteidigt.

Die Behauptung, der Kader sei zu dünn, sei ein „Schmarrn“, den er nicht mehr hören könne, sagte Hoeneß im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

"Wenn wir noch ein paar Topspieler geholt hätten, hätten wir jeden Sonntag noch mehr Diskussionen. Jetzt schimpft schon der Rafinha", echauffierte sich der Bayern-Boss.

Anzeige

Außerdem sei die Prämisse in dieser Saison, den verdienten Spielern Arjen Robben und Franck Ribery einen gebührenden Abgang zu verschaffen.

"Wir sind diesen Spielern sehr dankbar und wollten ihn jetzt nicht noch ein paar Hochkaräter vor den Latz knallen", erklärte Hoeneß. Dafür habe man sich sogar dafür entschieden, die Meisterschaft in diesem Jahr "zu opfern", so Hoeneß.

"Ich habe schon über 50 Titel gewonnen. Da kommt es auf den einen oder anderen Titel nicht darauf an", sagte er.

In diesem Zusammenhang lobte er auch Hasan Salihamidzic: "Unser Sportdirektor macht einen super Job." Man habe sich entschlossen, in dieser Saison nicht zu klotzen. Aber. "Das machen wir im nächsten Jahr", sagte Hoeneß – und deutete an, dass schon mit ein paar hochkarätigen Spielern Einigkeit über ein Engagement erzielt worden sei.