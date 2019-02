Das war nicht die Woche des FC Bayern. Und schon gar nicht die seines Sportdirektor Salihamidzic.

Als Dortmunds Jäger hat der FCB den Pflichtsieg in Leverkusen sauber verpatzt. Dem BVB reicht an diesem bedeutenden 20. Spieltag ein 1:1 in Frankfurt, um den Vorsprung auf sieben Punkte zu vergrößern. (Service: Bundesliga-Tabelle)

Bayerns vermasselter Start in die wichtigen Wochen

Kapitän Manuel Neuer ist ausgerechnet in dieser Situation verletzt, sein Vertreter Sven Ulreich patzt. Der eigenwillige James darf endlich von Beginn an ran, nutzt seine Chance aber nicht. Trainer Niko Kovac hadert mit der kalibrierten Linie zur Abseitsbewertung, die sein Team um das 2:0 gebracht habe.

Obendrein sieht sich Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wegen ausgebliebener Verstärkungen in der Winterpause verpflichtet, seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic öffentlich zu stärken.

Nein, ein guter Start für den FC Bayern München in die wichtigsten Wochen der laufenden Spielzeit sieht definitiv anders aus.

Salihamidzic: Niederlage auf dem Transfermarkt

Im frühen Dezember hatte der Sportdirektor Salihamidzic Fans und Medien heiß gemacht auf mögliche Transfers noch im Winter. "Wir sind doch an einigen Sachen dran und werden versuchen, was zu machen." In ähnlicher Form hat er sich bis zum Rückrundenstart immer wieder geäußert.

Zugegeben: Salihamizic sagt auch, dass es schwierig werden würde. Erstens: kurze Winterpause. Zweitens: weil echte Verstärkungen im Winter unverschämt teuer sind. Und Weltmeister Pavard kommt ja im Sommer.

Doch selbst wenn der große Umbruch für den Sommer geplant ist: Dass von all den wochenlang lauthals gehandelten Namen keiner beim FCB vorab gelandet ist, muss der Sportdirektor als Niederlage empfinden. Insbesondere das sehr offensive Werben um den Chelsea-Jungstürmer Callum Hudson Odoi fliegt Salihamidzic um die Ohren.

Dass Boss Rummenigge ihn öffentlich "liebevoll kritisiert", wie die Welt schreibt, festigt die Position von Salihamidzic nicht. Dabei hat er vor nicht mal zwei Monaten die Verantwortung seiner Chefs übertragen bekommen.

Hasan Salihamidzic steht seitdem öffentlich in der Verantwortung für die Ziele, die sich der FC Bayern gesetzt hat. Das ist nicht Platz 3, wo sich die Bayern nach dem Gladbacher Sieg auf Schalke wiederfinden.

Zur Jagd auf den BVB geblasen, Transferoffensive angekündigt - davon bleibt aktuell nur wenig mehr als heiße Luft. Die Titelverteidigung ist gefühlt so weit weg wie noch nie in dieser Saison.