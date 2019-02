Claudio Pizarro hat Bundesliga-Geschichte geschrieben: Der 40-Jährige sicherte Werder Bremen das 1:1 (0:1) bei Hertha BSC und avancierte mit seinem Freistoß-Treffer (90.+6) mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Bundesliga-Torschützen der Bundesliga-Historie.

Davie Selke (25.) traf für die Berliner zum 1:0. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

"Ich bin sehr zufrieden. Dieser Punkt hilft uns, und ich bin sehr stolz, dass ich das Tor gemacht habe", sagte Pizarro, der sein 195. Bundesliga-Tor erzielte, bei Sky. Der Freistoß wurde sogar noch zweimal abgefälscht.

Trotz des späten Ausgleichs und eines durchwachsenen Auftritts ist es für Bremens Trainer Florian Kohfeldt "kein unverdienter Punkt. Wir haben versucht, das Spiel zu machen, auch wenn das nicht immer so gut geklappt hat heute."

Hertha verpasste den erhofften Sieg auf eigenem Platz und musste nach dem 3:0-Coup in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach einen Dämpfer hinnehmen. (SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

Hertha lässt Sieg liegen

Mit 32 Punkten blieben die Hauptstädter auf Rang acht und verpassten die Chance, im Kampf um die internationalen Plätze wichtigen Boden gutzumachen.

Vor 49.627 Zuschauern begannen die Berliner erstaunlich verhalten, dosierten auffällig das Pressing und überließen den Gästen oft den Ballbesitz.

Bremen wirkte zunächst etwas gefälliger, Stürmer Max Kruse ließ sich immer wieder fallen und verteilte geschickt die Bälle. Davon profitierte der zuletzt starke Milot Rashica (6.), der jedoch aus guter Position vergab.

Hertha legte im Laufe der ersten Halbzeit einen Zahn zu. Valentino Lazaro orientierte sich auf der rechten Seite mehr und mehr nach vorne. Salomon Kalou suchte verstärkt den schnellen Selke, der gegen seinen Ex-Klub den Vorzug vor Vedad Ibisevic erhalten hatte.

Hertha-Führung durch Selke

Zunächst scheiterte Selke am Pfosten (22.), drei Minuten später traf der 24-Jährige nach erneutem Kalou-Zuspiel zum 1:0.

Hertha wurde stärker, trat selbstbewusster auf und fand immer besser in die Zweikämpfe. Bremen agierte im Spiel nach vorne erstaunlich ideenlos und konnte sich gegen die Defensive der Hausherren nur selten durchsetzen.

Duda trifft die Latte

In der 37. Minute hatten die Berliner Fans bereits den Jubelschrei auf den Lippen, doch Spielmacher Ondrej Duda setzte einen Freistoß nur an die Latte.

Nach dem Wechsel investierte Bremen zwar mehr in die Offensive, doch so richtig wollte das Kohfeldt-Team nicht in den Attacke-Modus schalten.

Die Gastgeber nahmen geschickt das Tempo aus der Partie, ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und lauerten auf Fehler der Gäste.

Pizarro lässt Werder jubeln

Kohfeldt setzte nach gut einer Stunde ein Zeichen und wechselte unter dem Jubel der mitgereisten Werder-Fans Altmeister Pizarro ein.

Der 40-Jährige versuchte sofort seine Mitspieler mitzureißen und forderte immer wieder die Bälle, doch in der Werder-Offensive mangelte es weiter an Durchschlagskraft. Aber Pizarro bewies dann doch seinen Torriecher.