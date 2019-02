Beim FC Schalke 04 war er eine Legende - doch auch bei Borussia Dortmund wird Rudi Assauer unvergessen sein. Sechs Jahre spielte er beim BVB, gewann mit den Schwarz-Gelben den Europapokal der Pokalsieger (1966) und den DFB-Pokal (1965).

Der BVB ehrte den am Mittwoch verstorbenen Assauer deshalb vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (das Spiel im Liveticker verfolgen) mit einer Gedenkminute. Die Mannschaft schaute dabei auf die Fanränge, die Anhänger applaudierten. Eine besondere Ehre für den langjährigen Manager des FC Schalke 04.

Zu Ehren Assauers spielt der BVB zudem mit Trauerflor. Assauer war mehr als 40 Jahre Vereinsmitglied bei Borussia Dortmund, obwohl er in den Achtzigern und ab 1993 beim Erzrivalen FC Schalke 04 als Manager tätig war. Assauer litt in den vergangenen Jahren an Demenz.

