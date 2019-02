Bayern München muss beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag auf Nationaltorhüter Manuel Neuer verzichten. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Wie der Rekordmeister am Freitagnachmittag mitteilte, habe der Kapitän sich "im Training eine Blessur an der rechten Hand" zugezogen und bleibe deswegen in München. Zur Schwere der Verletzung machte der FC Bayern keine Angaben.

Neuer, Deutschlands großer Rückhalt beim WM-Titel 2014, blickt auf eine lange Verletzungshistorie zurück. Unter anderem erlitt der gebürtige Gelsenkirchener in seiner Karriere drei Brüche des Mittelfußes. Es ist Neuers erste Handverletzung. Für Neuer dürfte gegen die Werkself Sven Ulreich zum Einsatz kommen.