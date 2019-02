Bayern-Keeper Sven Ulreich hat das baldige Comeback von Manuel Neuer (Daumenverletzung) angekündigt.

"Im Fußball sind sechs Tage sehr viel. Da kann alles passieren. Ich gehe nicht davon aus [gegen Augsburg im Tor zu stehen, Anm. d. Red.]. Manu hat mir signalisiert, dass es eine Sache von Tagen ist. Dass es vor einer englischen Wochen passiert, ist natürlich sehr bitter. Aber ich gehe davon aus, dass der Manu gegen Augsburg wieder spielen kann", sagte Ulreich nach dem 3:1 gegen Schalke in der Mixed-Zone.

Außerdem sprach Bayerns Nummer zwei über seine eigenen Leistung. "Ich habe davor sieben Monate nicht gespielt. Jetzt komm ich wieder in den Rhythmus. Die anderen zwei Spiele waren nicht schlecht, sondern man muss wieder reinkommen."

Ulreich: "Müssen konsequenter verteidigen"

Über die aktuelle Situation der Münchner, wo sie nur selten ohne Gegentor bleiben, meinte Ulreich: "Es ist momentan so eine Phase, in der fast jeder Ball drin ist. Es ist sehr blöd, dass wir uns manchmal in Situationen bringen, in denen wir Torchancen zulassen. Da müssen wir konsequenter verteidigen."

Den Patzer der Dortmunder gegen Hoffenheim nach 3:0-Führung habe die Mannschaft wahrgenommen und sich darüber gefreut. "Aber wir wussten, dass wir erst unsere Hausaufgaben machen müssen", erklärte Ulreich.

Druck auf BVB "hochhalten"

Und weiter: "Wir haben immer gesagt, dass wir bis zum Ende dranbleiben und den Druck hochhalten wollen. Das ist uns heute gelungen. Wie haben wieder zwei Punkte gutgemacht, und im April kommt es dann zum Duell und dann müssen wir liefern."

Dann wohl wieder mit Neuer im Gehäuse des Rekordmeisters.