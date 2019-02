Fortuna Düsseldorf muss vorerst ohne Rechtsverteidiger Jean Zimmer auskommen. Der 25-Jährige erlitt am Sonntag bei der Niederlage bei Bayer Leverkusen (0:2) einen Außenbandriss mit Einblutung im linken Sprunggelenk und wird "bis auf Weiteres" nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Das teilte der Aufsteiger am Montag mit.

Zimmer war in Leverkusen umgeknickt und in der 27. Minute ausgewechselt worden. Der ehemalige U21-Nationalspieler gehört auf der rechten Seite zum Stammpersonal von Trainer Friedhelm Funkel. In der laufenden Saison absolvierte der Ex-Stuttgarter 18 Ligaspiele für den Tabellenzwölften.

Erst in der Vorwoche hatte er beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart nach längerer Pause wegen einer Muskelverletzung sein Comeback gegeben.