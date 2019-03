Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach nun auch auf Leon Goretzka und David Alaba verzichten. Goretzka laboriert an Problemen am Sprunggelenk, bei Alaba macht eine Sehnenreizung einen Einsatz unmöglich. Zumindest reiste Torwart Manuel Neuer nach einem überstandenen grippalen Infekt mit zum Auswärtsspiel. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Insgesamt fehlen der Mannschaft von Trainer Niko Kovac damit sechs Spieler im Duell mit der Borussia. Neben Goretzka und Alaba sind dies Franck Ribery (Magen-Darm-Infekt), Kingsley Coman (Muskelfaserriss) sowie die langzeitverletzten Corentin Tolisso und Arjen Robben. In den Kader rücken die Jungprofis Meritan Shabani, Wooyeang Jeong und Lukas Mai.