Trotz seiner hochgehandelten Jungstars um "100-Millionen-Euro-Mann" Kai Havertz verliert Bayer 04 Leverkusen die Champions League immer mehr aus den Augen.

Die Werkself unterlag zum Auftakt des 27. Spieltags in einer packenden Partie 1:4 (1:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim und kassierte ihre zweite Pleite in Folge.

Durch die Niederlage liegt Bayer vorerst fünf Punkte hinter dem rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach auf Platz vier.

Anzeige

Der Algerier Belfodil (10., 61.), ein Eigentor von Sven Bender (52.) sowie Andrej Kramaric (79.) sorgten für den deutlichen Sieg der Kraichgauer, die bis auf einen Punkt an Bayer herangerückt sind. Daran änderte auch das Tor des Ex-Hoffenheimers Kevin Volland (17.) nichts. (LIVETICKER zum Nachlesen)

"Die Mannschaft hat sensationell gespielt und verdient gewonnen", sagte TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp nach der Partie und der eingewechselte Nadiem Amiri äußerte bei Eurosport: "Wir haben heute unsere Chancen reingemacht. Nur so kann man gegen Leverkusen gewinnen."

Havertz bekommt Preisschild

Vor der Begegnung hatten die Spekulationen um Bayer-Nationalspieler Havertz für Schlagzeilen gesorgt.

Die Leverkusener wollen das 19 Jahre alte Ausnahmetalent angeblich nicht unter 100 Millionen Euro ziehen lassen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Hoffenheim und Leverkusen kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Gleichzeitig soll Rekordmeister Bayern München eine Offerte in Höhe von 75 Millionen Euro vorbereiten, um Havertz im kommenden Jahr aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag auszulösen. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Volland antwortet auf frühe TSG-Führung

Die 28.350 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen schon in der dritten Minute die erste große Möglichkeit für die Gäste. Nach einem Querpass von Leon Bailey klärte TSG-Verteidiger Benjamin Hübner in höchster Not vor dem einschussbereiten Volland. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

Die Kraichgauer, die ohne den gesperrten Nationalspieler Nico Schulz auskommen mussten, bekamen in der Anfangsphase kein Bein auf den Boden. Die Leverkusener, bei denen der gesperrte Wendell fehlte, dominierten den Gastgeber.

Um so überraschender fiel die Führung durch Belfodil nach einem tollen Konter über Hübner und den kroatischen Vize-Weltmeister Kramaric. Der Leverkusener Nationalspieler Jonathan Tah war mit seinem Stellungsfehler auch an diesem Treffer beteiligt.

Die Rheinländer waren aber nur kurz beeindruckt. Nach Vorarbeit von Nationalspieler Julian Brandt traf Volland per Kopf zum Ausgleich.

Bayer muss früh reagieren

Kurz nach dem Tor vergaben Karim Bellarabi und Volland eine Doppelchance zur Führung (20.).

Auf der Gegenseite sorgte Kerem Demirbay für Gefahr (22.). Zwei Minuten später musste Bellarabi aufgrund einer Oberschenkelverletzung raus. Für ihn kam Charles Aranguiz. In der 29. Minute hatte Kramaric die erneute Führung für die TSG auf dem Fuß.

Die Der CHECK24 Doppelpass Live am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Drei Minuten später hatte Leverkusen Glück, dass Belfodil bei seinem vermeidlichen zweiten Tor hauchdünn im Abseits stand. Kurz darauf vergab Leonardo Bittencourt für die TSG (34.).

Nur zwei Minuten später musste auch Bayer-Kapitän Lars Bender angeschlagen vom Platz, für ihn kam Mitchell Weiser. Die letzte Chance der begeisternden ersten Hälfte vergab Brandt (42.).

Hoffenheim in der zweiten Hälfte eiskalt

Kurz nach dem Seitenwechsel war auch Hoffenheim von einer Verletzung betroffen. Joelinton musste runter, Nadiem Amiri kam (51.). Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung brachte der 22-Jährige den Ball Richtung Tor, Bender fälschte unhaltbar für seinen Torwart Lukas Hradecky ab.

Nach dem Rückstand drängte Leverkusen auf den Ausgleich, Brandt (57.) und Bailey (59.) vergaben. Belfodil und Kramaric machten es auf der Gegenseite besser.