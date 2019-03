Nach seiner Versetzung in die U23 des FC Schalke hat Nabil Bentaleb erklärt, warum er beim Spiel gegen RB Leipzig unentschuldigt gefehlt hatte.

Auf seinen Social-Media-Kanälen postete der 24-Jährige ein Bild von sich mit seinen beiden neu geborenen Kindern und schrieb: "Das Beste, was mir je im Leben passiert ist und der Grund, dass ich das Spiel am letzten Wochenende nicht im Stadion anschauen konnte. Nachdem ich drei Wochen mit meiner Frau im Krankenhaus verbracht habe, haben sie mich verrückt gemacht und ich habe vergessen eine SMS zu senden. Aber Gott sei Dank sind alle gesund. Lasst uns jetzt Punkte holen!"

Schneider hatte kein Verständnis für Bentaleb

Bentaleb war dem Heimspiel gegen RB am 16. März ferngeblieben. Schalkes Trainer Huub Stevens hatte den Spieler darauf hingewiesen, dass er im Stadion zu sein habe. Ein Einsatz des Algeriers war ausgeschlossen, weil er an Leistenproblemen laboriert. Derzeit absolviert er Reha-Maßnahmen. Weil sich Bentaleb den Anweisungen seines Trainers wiedersetzte, wurde er wegen einer "disziplinarischen Verfehlung" zu den Amateuren geschickt.

Noch am Mittwoch hatte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider in der Sport Bild geschimpft: "Ich habe kein Verständnis dafür, dass so etwas in einer für uns so prekären Situation passiert. Wir müssen alle in die gleiche Richtung marschieren, sonst geht es nicht."