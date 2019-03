Der SC Freiburg hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, Hertha BSC dagegen einen schweren Rückschlag im Rennen um die Europacup-Teilnahme erlitten. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Breisgauer bezwangen die Berliner am 25. Spieltag der Bundesliga vor heimischer Kulisse mit 2:1 (1:0). Nils Petersen (27.) und ein Eigentor von Vedad Ibisevic (80.) sorgten für die Entscheidung. Die Hertha wartet seit über neun Jahren auf einen Sieg im Breisgau. Daran änderte auch das Tor von Ibisevic (76.) auf der richtigen Seite nichts.

Die 24.000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwaldstadion sahen einen starken Auftakt der Gastgeber. Janik Haberer (2.) und Petersen (4.) hätten die Freiburger früh in Führung bringen können. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw, der nach der Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels in der Kritik steht, blieb der Sport-Club auch im Anschluss die gefährlichere Mannschaft. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Petersen trifft zum 1:0 für SC Freiburg

Die Hauptstädter, bei denen Davie Selke, Valentino Lazaro, Derrick Luckassen, Vladimir Darida, Julius Kade und Pascal Köpke fehlten, tauchten zum ersten Mal in der 25. Minute gefährlich im Freiburger Strafraum auf. Einen Kopfball von Niklas Stark parierte SC-Torwart Alexander Schwolow.

Kurz darauf schlugen die Breisgauer zu: Nach Vorarbeit von Vincenzo Grifo erzielte Petersen per Kopf sein achtes Saisontor. Drei Minuten später musste die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen Schock verkraften. Außenverteidiger Lukas Kübler wurde verletzt vom Platz getragen, kurz zuvor war er unglücklich mit seinem Kapitän Mike Frantz zusammengeprallt. (SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

Trotz des Ausfalls von Kübler, der durch Pascal Stenzel ersetzt wurde, blieb der SC am Drücker. Der zweite Treffer für die Freiburger, die ohne Manuel Gulde, Robin Koch, Nicolas Höfler, Tim Kleindienst, Florian Kath und Roland Sallai auskommen mussten, lag in der Luft. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es aber Ondrej Duda, der per Kopf fast den Ausgleich für die Hertha erzielt hätte.

Ibisevic trifft erst vorne, dann hinten

In der Pause musste auch SC-Abwehrchef Philipp Lienhart raus. Der Österreicher war im ersten Durchgang mit Hertha-Stürmer Salomon Kalou zusammengeprallt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Für Lienhart kam der erste 19 Jahre Nico Schlotterbeck, der sein Debüt in der Eliteklasse feierte.

Nach dem Seitenwechsel verpasste Kalou nach einer scharfen Hereingabe von Maximilian Mittelstädt den Ausgleich (55.). Hertha drängte auch in der Folge, die Freiburger konnten nur noch selten für Entlastung sorgen. Das 1:1 durch Ibisevic war keine Überraschung, die erneute SC-Führung durch ein Eigentor des Bosniers schon.