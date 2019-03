Am Ende wird Borussia Dortmund ein Stein vom Herzen fallen. Im Titelkampf nimmt der BVB drei wichtige Punkte aus Berlin mit und belohnt sich schließlich, denn die Mannschaft produzierte in der zweiten Halbzeit Großchancen wie am Fließband. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Der BVB gewinnt bei Hertha BSC schließlich mit 3:2. Der Gastgeber ging dabei zweimal in Führung, die Schwarz-Gelben glichen jeweils aus und drängten zur Führung. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Hertha schockt den BVB früh

Die Berliner schockten den Meisterschaftskandidaten früh: In der vierten Spielminute nutzt Salomon Kalou einen von BVB-Keeper Roman Bürki abgewehrten Ball und staubt ihn ab. Zuvor hatte Mittelstädt den Ball aus rund 20 Metern auf den Kasten gezielt.

Dortmund ließ sich davon nicht beirren und hatte bald die Antwort. Thomas Delaney eroberte in der 14. Minute den Ball aus dem Berliner Mittelfeld und dribbelt sich mit einem schönen Solo nach vorne. Rekik läuft zwar mit, kann Delaney aber nicht aufhalten. Den Schuss des Dortmunder Mittelfeldspielers fälschte er dann sogar noch ab zum 1:1. (SERVICE: Der Spielplan der Bundesliga)

Elfmeter für Berlin

Die Partie war somit wieder offen. Beim BVB fehlte Torjäger Paco Alcacer. Diesen Ausfall versuchte Jacob Bruun Larsen auszugleichen. Er hatte gleich mehrere dicke Chancen. In der 22. Minute etwa scheiterte er nach schönem Zuspiel von Christian Pulisic an Hertha-Torhüter Rune Jarstein.

Der Tabellenzehnte verteidigte stark und wollte möglichst wenig zulassen. Das musste dann in der 35. Minute aber der BVB: Schiedsrichter Tobias Welz pfiff ein Handspiel von Julian Weigl im Sechzehner - Elfmeter für Berlin. Der äußerst treffsichere Elfmeterschütze Kalou markierte seinen zweiten Treffer in der Partie.

Reus führt den BVB zum Sieg

Trainer Lucien Favre war also gefordert in der Halbzeitpause und machte seiner Mannschaft offenbar ordentlich Dampf: Ein verwandelter BVB kehrte zurück auf den Rasen und drehte den Turbo auf. Schon in der 47. Minute war es soweit. Dan-Axel Zagadou köpfte nach Eckball von Jadon Sancho zum verdienten 2:2.

In der Folge wirbelte vor allem Dortmund und kam fast im Minutentakt zu größten Torchancen, ging aber zu fahrlässig mit ihnen um. Die Erlösung brachte schließlich Marco Reus in der Nachspielzeit.

Ibisevic kassiert in der Nachspielzeit die Rote Karte, nachdem er Roman Bürki mit dem Ball abgeworfen hatte.