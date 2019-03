Kingsley Coman vom FC Bayern München kehrt nach 16 Monaten in die französische Nationalmannschaft zurück. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte den 22 Jahre alten Offensivspieler ebenso wie Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) für das Testspiel am 22. März in Moldawien sowie für den Auftakt in die EM-Qualifikation drei Tage später gegen Island (jeweils 20.45 Uhr) in den Kader des Weltmeisters.

Dembele fällt verletzt aus

Zudem kehrt Innenverteidiger Samuel Umtiti zurück, der die Länderspiele im Oktober und November aufgrund einer Knieverletzung verpasst hatte. Sein verletzter Teamkollege Ousmane Dembele fehlt dagegen im Aufgebot. Paul Pogba und Anthony Martial (beide Manchester United) kehren nach dem verpassten Abschluss der Nations League ebenfalls in den Kader zurück.

Coman verpasste aufgrund verschiedener Verletzungen die WM 2018 sowie die anschließenden Partien des Weltmeisters. Zuletzt war Coman am 10. November 2017 beim 2:0 im Test gegen Wales für Frankreich aufgelaufen. Insgesamt kommt er auf 15 Einsätze für die Equipe Tricolore.