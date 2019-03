Die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Arjen Robben, Franck Ribery und Leon Goretzka stehen vor der Rückkehr in den Kader von Bayern München.

Alle drei nahmen am Dienstagvormittag am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Dagegen fehlten weiter David Alaba (Sehnenreizung) und Kingsley Coman (Muskelfaserriss). Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) trainierte individuell.

Der FC Bayern spielt am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky), am darauf folgenden Mittwoch (13. März) kommt der FC Liverpool zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League nach München (FC Bayern - FC Liverpool um 21 Uhr im LIVETICKER).