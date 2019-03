Die Eckdaten der vierten Marketingreise des Rekordmeisters Bayern München in die USA stehen fest.

Der FC Bayern wird vom 15. bis zum 24. Juli während der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 in den Vereinigten Staaten unterwegs sein. Vor Ort werden die Münchner im Rahmen des International Champions Cups (LIVE im TV auf SPORT1) drei hochkarätige Testspiele absolvieren.

Bayern absolvieren Testspiel gegen Real

Am 17. Juli spielen die Bayern in Los Angeles gegen den FC Arsenal, danach folgt am 20. Juli in Houston ein Vergleich mit Real Madrid. Schließlich duellieren sich die Münchner am 23. Juli in Kansas City mit dem AC Mailand. Neben anderen Klub-Legenden soll Rekordnationalspieler Lothar Matthäus das Team im Sommer begleiten.

Anzeige

"Die Tour ist ein wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau", sagte Jörg Wacker, Bayern-Vorstand für Internationalisierung und Strategie.

Der letzte USA-Besuch der Münchner fand erst im vergangenen Sommer statt. Damals besuchte der FC Bayern die Städte Philadelphia und Miami. Zuvor waren die Münchner 2016 (Chicago, Charlotte, New York) und 2014 (New York, Portland/Oregon) in den Vereinigten Staaten gewesen. In New York unterhält der deutsche Branchenführer seit Sommer 2014 auch ein eigenes Büro.