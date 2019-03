Schalke 04 setzt trotz der deutlichen 0:7-Klatsche im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City vorerst weiter auf Trainer Domenico Tedesco.

Der 33-Jährige wird am Samstag gegen RB Leipzig aller Voraussicht nach auf der Bank sitzen und bekommt eine letzte Chance. Am Donnerstagvormittag leitete er das Schalker Training und nahm damit die unmittelbare Vorbereitung auf das Ligaspiel auf. Die für Donnerstag angekündigte Erklärung des Vereins steht allerdings noch aus. (Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Tedesco besitzt bei Schalke noch einen Vertrag bis 2022.

Der Trainer war im Sommer 2017 von Erzgebirge Aue zu Schalke gekommen und war gleich in seiner ersten Saison Vizemeister geworden. In der aktuellen Spielzeit kämpft Schalke um den Klassenerhalt und hat in der Bundesliga zuletzt zum Auftakt der Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Nach 25 Spieltagen stehen die Königsblauen mit gerade einmal 23 Punkten auf Tabellenplatz 14, der VfB Stuttgart auf Relegationsplatz 16 liegt nur vier Zähler hinter den Schalkern.