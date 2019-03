Nach der 1:3-Niederlage von Hannover 96 beim FC Augsburg verlieren die Niedersachsen das rettende Ufer immer mehr aus den Augen. Trotz einer ansprechenden Leistung reichte es auch im 25. Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge wieder nicht zu einem Dreier.

Dabei hatte es dank der schnellen Führung von Hendrik Weydandt in der 8. Minute gut für die Elf von Trainer Thomas Doll angefangen, ehe die Gastgeber die Partie doch noch drehten.

Zu allem Überfluss haderte Hannover noch mit Schiedsrichter Manuel Gräfe, der den Gästen beim Stande von 0:1 einen klaren Vorteil abgepfiffen hatte. Nicolai Müller wäre alleine auf FCA-Keeper Gregor Kobel zugelaufen, doch Gräfes Pfiff verhinderte das mögliche 0:2.

Doll: "Gräfe soll sich nicht aufplustern"

Nach der Parte war Thomas Doll entsprechend angefressen - zumal sich der 96-Trainer offenbar Belehrungen des Referees anhören musste. "Er laberte und laberte und ich wollte mir das dann nicht mehr geben", erklärte Doll bei Sky. Daraufhin habe er sich abgewandt und sei einfach gegangen.

"Dann hat er mir Arroganz vorgeworfen. Manuel Gräfe. Wirft MIR Arroganz vor", echauffierte sich der Trainer, der auf die besonderen Situation seiner Mannschaft im Abstiegskampf verwies. "Gerade in so einer Phase, da sollte man sich nicht so aufplustern", stichelte Doll Richtung Gräfe.

Der Disput setzte sich anschließend im Spielertunnel fort, als sich die beiden Protagonisten gegenseitig angingen. Doll warf Gräfe "Gockelgehabe" vor, er solle "nicht so viel labern". Der Referee verwies auf Dolls "unsachliche Kritik" Gräfe: "So geht es nicht. Er dreht sich weg, das ist kein respektvoller Umgang."