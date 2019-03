Trainer Huub Stevens greift bei Schalke 04 weiterhin hart durch.

Nur drei Tage nach seinem Amtsantritt suspendierte der niederländische Interimscoach Huub Stevens den Algerier Nabil Bentaleb bis auf weiteres und versetzte ihn in die U23 der Königsblauen.

Von Vereinsseite wurde von einer "disziplinarischen Verfehlung" gesprochen. Grund: Zum Bundesliga-Spiel gegen Leipzig tauchte der 24-Jährige, anders als seine verletzten Kollegen, nicht auf der Tribüne als Zuschauer auf- und dies entgegen der Ansage von Trainer Stevens "Wir machen alles zusammen!".

Grund für Bentalebs Fehlen: Geburt seiner Zwillinge

Am Donnerstag meldete sich der 24 Jahre alte Mittelfeldroutinier dann selbst via Social Media zu Wort. Er erklärte sein Fehlen mit der Geburt seiner Zwillinge.

Stevens steht aber trotzdem zu seiner Entscheidung. "Ich habe ihm gratuliert, aber der Stand ist der gleiche.“, sagte er der Bild.

In der U23 fehlte Bentaleb am Sonntag gegen die Hammer Spielvereinigung allerdings auch. Aktuell laboriert er an Schambein- und Leistenproblemen.