Bayern gegen den BVB ist das Spitzenprodukt der Bundesliga und ist sogar als der deutsche Clasico bekannt.

Aber auch in anderen Wettbewerben kam es in der Vergangenheit schon zu geschichtsträchtigen Partien. SPORT1 zeigt die Top 10 der besten Duelle der Erzrivalen.

PLATZ 10 - Bundesliga 1971/72, 16. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund 11:1

An den 27. November 1971 erinnern sich die Dortmunder Fans ungern. Die Bayern fertigen die Borussen mit 11:1 derart ab, dass die örtliche Presse schon vom "jüngsten Tag" spricht. Ärmster Hund an dem Tag: BVB-Keeper Jürgen Rynio. Am Ende der Saison steht für den BVB der bittere Marsch in die Zweite Liga an.

PLATZ 9 - DFB-Pokal 2015/16, Finale: FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 i.E.

Der Showdown in Berlin. Es ist Hummels' erstes Spiel nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu den Bayern. Doch der Kapitän verlässt das Schiff vorzeitig. In der 78. Minute wird er wegen eines Muskelfaserrisses ausgewechselt. Nach umkämpften 120 Minuten steht es 0:0 und somit entscheidet das Elfmeterschießen.

Mit seinem verschossenen Elfmeter wurde Sokratis Papastathopoulos einer der tragischen Helden beim BVB © Getty Images

Sokratis verliert als erster Schütze die Nerven und knallt die Kugel nur an den linken Pfosten, Sven Bender scheitert an Manuel Neuer. Zwar pariert Roman Bürki gegen Joshua Kimmich, Douglas Costa aber erlöst die Bayern und schießt die Borussia ins Tal der Tränen. In seinem letzten Spiel als Trainer des FC Bayern darf Pep Guardiola den DFB-Pokal noch einmal entgegennehmen.

PLATZ 8 - Bundesliga 1996/97, 28. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1

Zwei Alphatiere prallen aufeinander: Lothar Matthäus macht sich über Andreas Möller lustig und bezeichnet ihn mit dieser Geste als Heulsuse. Kurz darauf lässt der Rekordnationalspieler auch noch Taten folgen und springt mit gestrecktem Bein auf Möller zu. Die hitzige Partie endet 1:1.

Lothar Matthäus regt sich über "Heulsuse" Andreas Möller auf © Getty Images

PLATZ 7 - Bundesliga 1998/99, 24. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:2

Etwa zwei Jahre später scheint sich Keeper Oliver Kahn an Matthäus zu erinnern. Stephane Chapuisat rettet sich mit einem beherzten Sprung zur Seite vor der deutschen Antwort auf Jackie Chan. Im selben Spiel - das 2:2 ausgeht - tut Kahn mit einer Knabber-Attacke gegen Heiko Herrlich noch mehr für seinen Ruf als Wüterich.

FCB-Torhüter Oliver Kahn hatte BVB-Stürmer Heiko Herrlich in diesem Match zum Anbeissen gern © Getty Images

PLATZ 6 - Bundesliga 2010/11, 24. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund 1:3

Es war die Machtdemonstration des unter Jürgen Klopp wiedererstarkten BVB. Mit einem eindrucksvollen Sieg in der Münchner Arena zementieren die Dortmunder ihren Anspruch auf den Titel. Die Dortmunder spielen von Beginn an wie entfesselt und gehen durch Lucas Barrios schon früh in Führung. Nuri Sahin, an diesem Abend von den Bayern nicht zu halten, krönt seine Leistung mit dem Tor zum 2:1. Der Kopfball von Mats Hummels zum 3:1 macht den glanzvollen Sieg der Gäste in der Münchner Arena perfekt. Zehn Spieltage später feiert der BVB die erste Meisterschaft seit 2002.

Nach der Saison 2010/11 feierte Borussia Dortmund die siebte deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte © Getty Images

PLATZ 5 - Bundesliga 2012/13, 32. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1

Am 32. Spieltag kommt es zum erneuten Duell der ewigen Kontrahenten: Nach Toren von Kevin Großkreutz und Mario Gomez endet die Begegnung 1:1. Tragische Figur des Spiels ist der wechselwillige Robert Lewandowski, der in der 60. Spielminute einen Elfmeter und somit die Siegchance vergibt.

Die Begegnung geht als einer der Hass-Gipfel in die Geschichte der Bundesliga ein. Zunächst giften sich Bayerns Sportvorstand Matthias Sammer und BVB-Trainer Jürgen Klopp an. Danach geht Rafinha auf Jakub Blaszczykowski los. Der brasilianische Außenverteidiger sieht die Gelb-Rote Karte.

Nicht nur auf dem Platz wurde es hitzig. Auch der damalige FCB-Sportvorstand Matthias Sammer und BVB-Coach Jürgen Klopp gerieten aneinander © Getty Images

PLATZ 4 - DFB-Pokal 2014/15, Halbfinale: FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:2 i.E.

Im DFB-Pokal-Halbfinale tritt Dortmund in München an. Beide Teams liefern sich einen packenden Kampf über 120 Minuten. Nach Toren von Lewandowski und Aubameyang geht es ins Elfmeterschießen, das aus Münchner Sicht eher zum Rutschfestival verkommt.

Philipp Lahm verliert den Halt und ballert drüber. Kurz nach ihm sitzt Xabi Alonso auf dem Hosenboden. Auch er rutscht am Elfmeterpunkt weg, sein Schuss landet im dritten Oberrang der Allianz Arena.

Vor dem DFB-Pokalhalbfinale hätten sich die FCB-Spieler wohl mehr Gedanken um ihr Schuhwerk machen sollen. Das Elfmeterschießen verkam auf jeden Fall zur Rutschpartie © Getty Images

Bayern vergibt vier von vier Elfmetern. Sehr zur Freude von Jürgen Klopp. Der am Saisonende scheidende Coach feiert seinen letzten Erfolg mit Dortmund: den Einzug ins Pokalfinale. Dort verliert der BVB gegen Wolfsburg.

PLATZ 3 - Bundesliga 1986/87, 1. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:2

Am 9. August 1986 passiert Frank Mill in München der berühmteste Fehlschuss der Liga-Geschichte. Der BVB-Stürmer ist an Keeper Jean-Marie Pfaff vorbei, steht vier Meter vor dem leeren Tor - und trifft den Pfosten. Hätte Mill getroffen, hätten die Dortmunder wohl den Sieg mitgenommen. So endet die Partie 2:2.

Frank Mill spielte acht Jahre beim BVB und erzielte in dieser Zeit 47 Tore. Sein Pfostenschuss gegen Bayern München bleibt aber wohl seine berühmteste Aktion © Getty Images

PLATZ 2 - Bundesliga 2018/19, 28. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund 5:0

Das Bundesliga-Rückspiel 2019 ist nicht nur aufgrund seines Ergebnisses geschichtsträchtig - auch die Tabellensituation ist einzigartig. Beide Teams trennen vor dem Spitzenspiel nur zwei Zähler. So spannend war der Titelkampf in der Bundesliga seit neun Jahren nicht mehr.

Die Partie wird zur Lehrstunde für Borussia Dortmund. Der FC Bayern führt die Schwarz-Gelben beim 5:0 in der heimischen Allianz Arena regelrecht vor und erobert die Tabellenführung zurück. Von den fünf Treffern erzielen drei ausgerechnet die ehemaligen Dortmunder Mats Hummels und Robert Lewandowski. Der Pole setzt zudem noch einen drauf und knackt gegen seinen Ex-Klub die Schallmauer von 200 Bundesliga-Toren.

Robert Lewandowski sorgt gegen seinen Ex-Klub für einen Doppelpack © Getty Images

Der Kampf um die Meisterschaft ist trotz des Galaauftritts der Münchner noch lange nicht entschieden. Bayern liegt mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze - einen Fehltritt darf sich keine der beiden Mannschaften leisten.

PLATZ 1 - Champions League 2012/13, Finale: C Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

Im Champions-League-Finale von Wembley 2013 treffen erstmals zwei deutsche Mannschaften aufeinander. In einer hochklassigen Begegnung setzen sich die Münchner am Ende mit 2:1 durch und gewinnen den begehrten Henkelpott.

Zunächst ist es jedoch der BVB, der die Bayern erheblich unter Druck setzt. Jakub Blaszczykowski vergibt eine hochkarätige Chance gegen einen glänzend aufgelegten Manuel Neuer. Nach dem Münchner Führungstreffer durch Mario Mandzukic und dem zwischenzeitlichen Elfer-Ausgleich durch Nationalspieler Ilkay Gündogan setzt Arjen Robben den Schlusspunkt zum 2:1.

Ausgerechnet Robben - gegen den BVB trifft der Niederländer besonders gern. In bisher 22 Spielen gegen Dortmund steht Robben bereits bei elf Toren und fünf Vorlagen © Getty Images

Bitter für den BVB: Das Tor fällt unmittelbar vor dem Spielende in der 89. Minute. Der FC Bayern holt zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die begehrteste Klub-Trophäe Europas - ausgerechnet gegen den Dauerrivalen aus Dortmund.