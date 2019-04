Großes Pech für Lars Stindl.

Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach gab bei seinem ehemaligen Verein Hannover 96 sein Comeback nach einer überstandenen Sprunggelenksverletzung und verletzte sich nach nicht einmal einer Minute Spielzeit erneut schwer.

Stindl und Gegenspieler Matthias Ostrzolek grätschten in der ersten Spielminute der Partie mit voller Wucht an der Seitenlinie Richtung Ball und rauschten dabei ineinander. Daraufhin blieben beide zunächst am Boden liegen.

Schienbein von Stindl verletzt

Während Ostrzolek nach kurzer Behandlungspause weiterspielen konnte, zeigte Stindl sofort auf sein rechtes Schienbein und signalisierte Trainer Hecking damit, dass es ihn heftiger erwischt hat.

Der 30 Jahre alte Stürmer musste von zwei Betreuern gestützt in die Kabine gebracht werden. Hecking wechselte Raffael ein.

Noch hat Borussia Mönchengladbach keine genaue Diagnose bekannt gegeben.

Schon im vergangenen Jahr fiel Stindl aufgrund eines Syndesmoserisses aus. Damals kostete ihn die Verletzung nicht nur das Saisonfinale in der Bundesliga sondern auch die WM mit dem DFB-Team.