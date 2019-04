Für Dieter Hecking ist nach der Saison Schluss!

Wie Borussia Mönchengladbach am Dienstag mitteilte, wird die Zusammenarbeit zum Saisonende beendet.

Nach einer hervorragenden Hinrunde war Gladbach zuletzt böse abgestürzt. Am Wochenende gab es eine 1:3-Pleite bei Fortuna Düsseldorf. Anfang Februar waren die Fohlen nach einem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 noch erster Verfolger von Borussia Dortmund. Dann setzte es unter anderem zwei krachende 0:3-Heimniederlagen gegen Hertha BSC und den VfL Wolfsburg, ein 1:5 gegen die Bayern und ein mageres 1:1 gegen Freiburg.

Was hinter der Entscheidung steckt und wie Gladbach ohne den 54-Jährigen plant, wird der Klub auf der Pressekonferenz mit Hecking und Sportdirektor Max Eberl bekanntgeben.

+++ Hecking über die Zukunft +++

"Meine Planung war anders ausgerichtet für die neue Saison. Ich bin nicht bereit, über Neues nachzudenken. Ich will das hier erst mal erfolgreich zu Ende bringen."

+++ Neu aufstellen für die Zukunft +++

Eberl: "Wir wollen uns neu aufstellen für die Zukunft. Ich will nicht im Nebulösen rumstochern. Wenn es was zu verkünden gibt, werden wir das tun. Wir haben uns viele Gedanken gemacht in den letzten Monaten. Es gibt ein paar Dinge, die wir neu strukturieren müssen."

+++ Eberl ändert Meinung +++

"Es steht mir doch auch zu, meine Meinung zu ändern. Ich habe seinen Vertrag im November voller Überzeugung verlängert. Es war gestern hart, diese Entscheidung mitzuteilen, aber ich habe eine Entscheidung für die Zukunft getroffen."

+++ Hecking will in die CL +++

"Die Mannschaft spielt außergewöhnlich in dieser Saison, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht so gut waren. Ich würde mich aber freuen, wenn ich als Champions-League-Teilnehmer gehen würde."

+++ Hecking mächtig enttäuscht +++

"Solche Entscheidungen sind nie einfach, weder für einen Sportdirektor, noch für einen Trainer zu akzeptieren. Deshalb ist es für mich eine Riesenenttäuschung."

+++ Strategische Entscheidung +++

Eberl: "Das ist eine Entscheidung, die als Sportdirektor getroffen habe, die strategischer Natur ist. Das ist eine Entscheidung, die ich im Sinne des Klubs gefällt habe. Sie hat nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun."

+++ Los geht's +++

Hecking und Eberl nehmen Platz.

+++ Gladbach verspielt CL-Platz +++

Mit den schwachen Vorstellungen in den vergangenen Wochen verspielten die Gladbacher ihren Champions-League-Platz und müssen jetzt sogar um die Europa-League-Teilnahme fürchten.

+++ Sechster Trainerwechsel in dieser Bundesliga-Saison +++

Hecking ist seit Dezember 2016 bei Borussia Mönchengladbach tätig, sein Vertrag hat eigentlich eine Laufzeit bis 30. Juni 2020.

Das Hecking-Aus bei den Fohlen macht den sechsten Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison 2018/19 perfekt. Zuvor mussten bereits Tayfun Korkut (VfB Stuttgart), Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen), Andre Breitenreiter (Hannover 96), Michael Köllner (1. FC Nürnberg) und Domenico Tedesco (Schalke 04) gehen.