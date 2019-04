Arjen Robben stand beim 1. FC Nürnberg wieder im Kader des FC Bayern - endlich, wird sich so mancher Bayern-Fan gedacht haben.

Es war das erste Mal seit November 2018, als der Niederländer eine Gala-Vorstellung in der Gruppenphase der Champions League gegen Benfica Lissabon (5:1) ablieferte und dabei zwei Tore erzielte.

Doch ein Comeback auf dem Rasen konnte er nicht feiern.

Anzeige

Gerade in der Endphase der Partie, als den Bayern zusätzliches Tempo in der Offensive gut getan hätte, wechselte Bayern-Trainer Robben nicht ein und brachte stattdessen Youngster Alphonso Davies in die Partie.

Auf die Frage, warum er auf den 35-Jährigen verzichtete, antwortete Kovac am BR-Mikrofon: "Ich habe mit Arjen bereits vor dem Spiel gesprochen. Er fühlte sich nur im Stande zu spielen, wenn das Ergebnis für uns eindeutig ist. Bei knappen Geschichten, in denen es richtig zur Sache geht, hätte er sich nicht sicher gefühlt."

Der Rekordmeister hatte gegen kämpferische Franken bis zur letzten Minute seine liebe Not - entgegen aller Erwartungen. "Deswegen haben wir bei Arjen nichts risikiert," erklärte der Bayern-Coach.