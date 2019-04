Vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - FC Bayern München im LIVETICKER) äußerte sich Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Sticheleien von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Watzke hatte vor dem Revierderby gegen Schalke eine Spitze Richtung München geschossen. "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen. Die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer," so der Geschäftsführer.

Salihamidzic zeigte sich über diese Aussage irritiert. Es sei nicht die feine Art, derartiges zu behaupten, sagte der Sportdirektor am Sky-Mikrofon.

Anzeige

Dass sich Watzke selbst ein Bild von einer möglichen Meisterparty in München machen kann, lud der 42-Jährige den BVB-Funktionär direkt zur Feier ein.

Zudem sei er sich sicher, dass viele tausend Fans bei einer erfolgreichen Verteidigung des Titels den Weg nach München suchen werden.

Spekulationen um einen möglichen Transfer von Schalkes Torhüter Alexander Nübel schob Salihamidzic einen Riegel vor: "Das ist überhaupt kein Thema."