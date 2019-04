Erst rund zwei Monate spielt Martin Hinteregger mittlerweile für Eintracht Frankfurt. Nach seiner Leihe vom FC Augsburg ist der Österreicher innerhalb dieser kurzen Zeit schon zum absoluten Fanliebling aufgestiegen.

Die Liebe der Eintracht-Fans geht so weit, dass sie ihm nun sogar einen eigenen Song gewidmet haben! "Hinti Army now" zur Melodie des Status-quo-Klassikers "In the army now" wurde vom Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 veröffentlicht.

"Das ist eine tolle Anerkennung für die Leistungen, die ich bis jetzt gebracht habe", sagte Hinteregger bei PULS 4. "Dass es aber schon so extrem ist, habe ich nicht gewusst. Das ehrt mich natürlich und freut mich extrem."