Er ist DAS Wunderkind des BVB: Als 14-Jähriger brilliert Youssoufa Moukoko regelmäßig in der U17-Bundesliga. In 21 Saisonspielen erzielte er sagenhafte 36 Saisontore, traf am am vergangenen Wochenende wieder doppelt.

In der vergangenen Spielzeit war er maßgeblich am U17-Titel des BVB beteiligt.

Kein Wunder, dass sein Name jetzt schon auf dem Zettel der europäischen Topklubs stehen dürfte. Doch anscheinend nicht nur dort.

Anzeige

Wie die Bild berichtet, soll Moukoko bereits einen Ausrüster-Vertrag mit Nike unterschrieben haben.

Und der hat es dem Bericht zufolge in sich: Allein für die Unterschrift soll der BVB-Nachwuchsstürmer eine Million Euro kassieren.

Moukoko soll insgesamt 10 Millionen verdienen

Der Vertrag soll zudem noch Extra-Prämien beinhalten. Bei einem Profi-Debüt in der Bundesliga oder sein Debüt in der A-Nationalmannschaft soll weiteres Geld fließen. Insgesamt könne das Gesamtvolumen des Vertrages auf bis zu 10 Millionen Euro ansteigen.

Trotz der beachtlichen Summe in dem Alter: Im Vergleich zu den Stars der Sportszene wirken diese Zahlen relativ bescheiden.

LeBron James gilt als der Sportler mit den bestdotiertesten Werbeverträgen, "King James" kommt auf ungefähr 52 Millionen US-Dollar im Jahr an Werbeeinnahmen.

Der Fußballer mit den größten Werbeverträgen ist Cristiano Ronaldo mit 37 Millionen US-Dollar.