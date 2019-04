Borussia Mönchengladbach beendet die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking zum Saisonende.

Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag mit. Die Borussia wird mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen. Um 17 Uhr wird es eine Pressekonferenz mit Hecking und Sportdirektor Max Eberl geben.

Nach einer hervorragenden Hinrunde war Gladbach zuletzt böse abgestürzt. Am Wochenende gab es eine 1:3-Pleite bei Fortuna Düsseldorf.

Gladbach stürzt böse ab

Anfang Februar waren die Fohlen nach einem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 noch erster Verfolger von Borussia Dortmund. Dann setzte es unter anderem zwei krachende 0:3-Heimniederlagen gegen Hertha BSC und den VfL Wolfsburg, ein 1:5 gegen die Bayern, ein mageres 1:1 gegen den SC Freiburg und die Pleite bei Fortuna Düsseldorf, bei der die Borussia eine katastrophale Vorstellung abgeliefert hatte.

In den letzten 13 Spielen haben die Gladbacher zwölf Mal eine geringere Laufleistung abgespult als der Gegner, lediglich den indisponierten Schalkern waren sie diesbezüglich überlegen. In Düsseldorf nahm Hecking den in der Hinrunde noch überragenden Thorgan Hazard kurz vor der Halbzeitpause runter, weil er seinem Gegenspieler nur hinterhergetrabt war,

Hecking-Vertrag lief bis 2020

"Wir müssen uns vielleicht hinterfragen ob wir mit den Jungs richtig umgehen. So ein Spiel wie heute, das kann ich als Trainer nicht einfach hinnehmen", hatte Hecking die desolate Leistung zuletzt kommentiert. Der 54-Jährige war seit Dezember 2016 im Borussia-Park tätig, sein Vertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2020. Erst im November war der ursprünglich im Sommer 2019 auslaufende Kontrakt verlängert worden.

Der Journalist Tobias Holtkamp hatte zuletzt bei Sky erklärt, Gladbachs Management beschäftige sich mit Konstellationen, die den derzeitigen Salzburg-Coach Marco Rose beträfen.

In den vergangenen Wochen verspielten die Gladbacher ihren Champions-League-Platz und müssen auch um die Europa-League-Teilnahme fürchten. Bereits in der Vorsaison hatte Gladbach die europäischen Plätze in der Rückrunde verspielt - damals jedoch führten die Verantwortlichen die Verletztenmisere als Ursache an. Dieses Mal ist das Lazarett fast leer und taugt somit nicht als Ausrede für Leistungsabfälle.

Ex-Profi und Junioren-Nationalspieler Hecking war zuvor beim VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Alemannia Aachen tätig gewesen.