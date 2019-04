Es gab viele Gesprächsthemen beim chaotischen 1:1 des FC Bayern beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga.

Vor allem die Schlussphase ließ Fans beider Mannschaften das Herz kurz stehen bleiben. Zuerst schoss der Nürnberger Tim Leibold einen Foulelfmeter an den Pfosten. Ein paar Minuten später scheiterte Kingsley Coman allein vor dem Tor am überragenden Christian Mathenia.

Doch auch der Auftritt von James Rodriguez sorgte für Gesprächsstoff. Mit der Einwechslung in der 57. Minute für Javi Martinez wollte Trainer Niko Kovac beim Zwischenstand von 0:1 mehr Offensivdruck erzeugen.

James nach 15 Minuten wieder ausgewechselt

Doch schon nach 15 Minuten, noch vor dem Ausgleich durch Serge Gnabry, war schon wieder Schluss für James. Der Kolumbianer ging schnurstracks direkt in die Kabine, wurde durch Alphonso Davies ersetzt.

Die Höchststrafe für eine schwache Leistung also? Mitnichten. James hatte in seiner kurzen Einsatzzeit zwei gute Szenen. Mit einem Pass setzte er Leon Goretzka in Szene, der an Mathenia scheiterte. Kurze Zeit später setzte er einen Freistoß an die Latte.

Den Kolumbianer setzte eine Verletzung außer Gefecht. Das bestätigte auch Trainer Niko Kovac am Sky-Mikrofon. "Nach fünf Minuten kam Thiago zu mir und meinte, James spüre etwas an der Wade. Er konnte jetzt nicht genau definieren, ob da etwas kaputt gegangen ist, oder ob er sich da nur etwas gezerrt, hat."

Kovac: "Prüfen, ob mehr kaputt gegangen ist"

Kovac ergänzte: "Er ist schon behandelt worden und in der Untersuchung, um zu prüfen, ob mehr kaputt gegangen ist." Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach in der Mixed Zone von einer "Verhärtung der Wade", deswegen wollte James raus.

Kurz vor der Auswechslung gab es noch einen kleinen Disput zwischen James, der an die Seitenlininie geeilt war, und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

"Es war sehr laut im Stadion. Er ist an die Seitenlinie gelaufen und Hasan, der sehr gut spanisch spricht, hat ihn gefragt, was Sache ist. Wir wussten nicht, ob wir ihn gleich herausnehmen mussten. Wir hatten überlegt, einen anderen Spieler auszuwechseln", erklärte Kovac.

Ausgerechnet der eingewechselte Davies verursachte den Elfmeter kurz vor dem Ende, den Leibold zum Leidwesen der Nürnberger an den Pfosten setze.