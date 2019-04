Boateng verletzt sich am Knie

vergrößernverkleinern Jérôme Boateng droht gegen Nürnberg auszufallen © Getty Images

Der FC Bayern muss am Sonntag in Nürnberg aller Voraussicht nach auf Jérôme Boateng verzichten. Der Innenverteidiger verletzt sich im Training am Knie.