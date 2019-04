Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund im Topspiel der Bundesliga eine Lehrstunde erteilt. Die Münchner setzten sich in der Allianz Arena mit 5:0 (4:0) durch. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zum Topspiel zusammen.

Marco Reus (BVB): "Wir haben einfach katastrophal gespielt und verteidigt. Wir hatten null Druck nach vorne. Bayern war besser, das müssen wir neidlos anerkennen. So dürfen wir nicht auftreten, sonst bekommen wir auch gegen andere Mannschaften Probleme. Bayern ist kein Karnevalsverein. Wir stehen viel zu tief, damit fängt es schon an. Man muss offensiv hier spielen, aber das haben wir zu keiner Sekunde geschafft. Wir waren hier klar die schlechtere Mannschaft. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Wir haben heute verdient verloren."