Bayern-Präsident Uli Hoeneß geht hoffnungsvoll in das womöglich vorentscheidende Topspiel gegen Borussia Dortmund (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Bei seiner Ankunft in der Allianz Arena antwortete Hoeneß auf die SPORT1-Frage, ob er optimistisch für die anstehende Partie sei, klar mit "Ja".

Der FC Bayern geht mit zwei Punkten Rückstand in das Titelduell mit Herausforderer Dortmund. Bei einem Sieg des BVB wäre die siebte Meisterschaft in Folge für den FC Bayern in weite Ferne gerückt.

Anzeige

Die Analyse zum #Titelduell: Der CHECK24 Doppelpass mit Steffen Freund und Stefan Effenberg, Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

Kritik von Salihamidzic an Boateng

Von der Party, zu der Bayern-Profi Jerome Boateng nach Spielende im Münchner Nobel-Club P1 eingeladen hat, hält Hoeneß derweil nichts. Auf die Frage der Bild, ob er denn zu Boatengs Party gehen würde, sagte Hoeneß: "Nein, weil es Schwachsinn ist".

Zuvor hatten sich bereits Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic kritisch zu Boatengs Party geäußert.

"Ich persönlich hätte diese Party jetzt auch nicht angesetzt. Ich glaube, es gibt eine Agentur, die das organisiert. Andererseits kann jeder selbst entscheiden, was er in seiner Freizeit macht", sagte Kovac auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, schränkte aber ein: "Wir müssen mal ein bisschen runterkommen. Ob er das macht, ist seine Sache. Wir sollten da kein Drama und keine Sensation draus machen. Das geht zu weit. Wer kann den ersten Stein schmeißen? Keiner. Also bitte! Ich finde das nicht in Ordnung, unabhängig davon, ob er sie macht oder nicht."

Salihamidzic hätte Boateng abgeraten

Salihamidzic hätte dem Spieler die Ansetzung der Feier auch nicht empfohlen. "Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten", sagte der Bayern-Sportdirektor nach dem 5:4-Erfolg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim: "Das würde ich als Spieler nicht machen, besonders, wenn es so ein Spiel ist".

Das #Titelduell FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die ausführlichen Highlights am Sonntag, ab 9.30 Uhr bei Bundesliga Pur im TV auf SPORT1 und im Stream

Wie die Mannschaftskollegen mit der Einladung Boatengs umgehen, ist noch unsicher. "Erst einmal ist es wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Alles andere ist komplett nebensächlich. So etwas wird auch erst danach entschieden. Wenn wir das Spiel verlieren, wird man mich mit Sicherheit nicht dort sehen", sagte Mats Hummels am Mittwoch.