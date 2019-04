Uli Hoeneß nimmt die Spieler des FC Bayern in die Pflicht: Der Präsident, den der Pokal-Wahnsinn gegen Heidenheim auf der Tribüne sichtlich mitgenommen hatte, fordert von seiner Mannschaft einen Sieg gegen den BVB. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER)

"Am Samstag, 18.30 Uhr, darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden", sagte Hoeneß der Deutschen Presse-Agentur.

Hoeneß: "Gibt für mich keine Alternative"

Und liefern bedeutet für den 67-Jährigen, die drei Punkte einzusacken. "An eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative", erklärte er.

Anzeige

Alles zum #Titelduell im Talk bei Bundesliga Aktuell Spezial am Freitag ab 18.30 Uhr und bei Bundesliga Aktuell ab 23.30 Uhr Live im TV auf SPORT1

Falls die Bayern am Samstag gegen Dortmund den Sieg verpassten, hätten sie den direkten Vergleich mit der Elf von Trainer Lucien Favre in dieser Saison verloren. Das will Hoeneß verhindern. "Wenn wir nicht gewinnen, würde ich zwar trotzdem gerne deutscher Meister werden, aber dann hätten wir es nicht mehr ganz so verdient, weil wir ja auch im Hinspiel das Nachsehen hatten", sagte er. Die Mannschaft müsse mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Hoeneß glaubt derweil nicht daran, dass am Samstag eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fallen wird. "Jetzt wird es ein ganz enger Fight bis zum Saisonende, egal, wie das direkte Duell ausgeht", sagte er.